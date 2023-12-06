Женская сборная Казахстана по футболу разгромила команду Армении в Астане

Женская сборная Казахстана по футболу провела последний, шестой, матч Лиги наций УЕФА, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские футболистки на «Астана-Арене» сыграли со сборной Армении. На 40-й минуте игры защитница хозяев поля и капитан команды Юлия Мясникова открыла счет. Спустя восемь минут полузащитница Аида Гайстенова удвоила преимущество казахстанок. На 58-й минуте Мясникова сделала дубль, сделав счет 3:0. Армянским футболисткам удалось забить первый гол на 68-й минуте, когда мяч после штрафного в исполнении Клаудии Чолакян попал в перекладину ворот и от спины казахстанского вратаря Ангелины Портновой залетел в ворота. Однако уже через три минуты казахстанки отметились четвертым голом усилиями Камилы Кулмагамбетовой. Итог — 4:1 в пользу казахстанской сборной.

После шести матчей подопечные Мадияра Кембилова имеют в активе восемь очков и закончили турнир на третьей строчке в группе С4. Впереди казахстанок располагаются сборные Израиля и Эстонии, у которых 16 и 10 баллов соответственно.