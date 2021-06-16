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Женская сборная Казахстана по футболу одержала уверенную победу над Арменией в ответном товарищеском матче

Автор:  
Азамат Альмаганбетов
16 Июня 2021, 15:09
Женская сборная Казахстана по футболу одержала уверенную победу над Арменией в ответном товарищеском матче

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Женская сборная Казахстана по футболу во втором товарищеском матче в Ереване одержала уверенную победу над сборной Армении. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

15 июня на республиканском стадионе им.Вазгена Саргсяна в Ереване состоялся ответный матч между женскими сборными Казахстана и Армении. Встреча закончилась убедительной победой национальной сборной Казахстана – 3:0.

В составе сборной Казахстана голами отметились Б. Киргизбаева (4), С. Бортникова (13) и А. Турлыбекова (81).

Первый матч между женскими сборными Казахстана и Армении по футболу прошел в Ереване 12 июня. Казахстанки уступили соперницам со счетом 1:2.


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