Женская сборная Казахстана по баскетболу вышла в полуфинал Кубка Азии

АММАН. КАЗИНФОРМ – Женская команда Казахстана по баскетболу победила команду из Сирии в четвертьфинале Кубка Азии 2021 года среди команд дивизиона «Б», проходящем в столице Иордании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стартовое подбрасывание выиграла сирийская команда, но счет в матче открыли наши баскетболистки, сразу же реализовав дальнюю передачу. С самого начала игры подопечные Виталия Стребкова, тренера национальной сборной, захватили преимущество в очках и не уступили инициативу до конца матча.

К концу второго периода наша команда, выступающая под брендом «Степные волчицы», увеличила свой отрыв до 11 очков - 32:43, а по завершению третьего периода отрыв увеличился до 18 очков - 43:61.

В финальном периоде сохранилась некоторая интрига после того, как соперницы из сирийской команды сократили дистанцию до 9 очков. Однако последние минуты позволили закрепить преимущество нашим спортсменкам, которые в итоге одержали уверенную победу со счетом 69:87.

С 7 по 13 ноября в Аммане на стадионе «Prince Hamza Arena» проходит розыгрыш путевки в первый дивизион Кубка Азии по баскетболу среди женских команд, в котором принимает участие Национальная сборная Казахстана.

Согласно жеребьевке, казахстанская сборная попала в группу «Б», в которой наша команда уступила представительницам Индонезии и хозяйке турнира – сборной Иордании.

В группе «А» развернулась борьба между командами Ливана, Ирана и Сирии.

После победы над сирийской командой, казахстанская сборная вышла в полуфинал дивизиона «Б» Кубка Азии и продолжит борьбу за путевку в первый дивизион.

По итогам матча лучшим игроком признана Тамара Ягодкина, заработавшая 30 очков, 7 подборов и 7 передач.

12 ноября пройдут полуфинальные игры, и наши баскетболистки вновь сыграют со сборной Иордании, начало матча в 23:00 по столичному времени.

Кубок Азии по баскетболу среди женщин — самый престижный международный турнир по баскетболу среди женских национальных сборных в Азии, который проводится с 1965 года раз в два года под эгидой ФИБА Азия. Является квалификационным турниром для азиатских команд на Кубок мира и Олимпийские игры.

В рамках турнира команды дивизиона «Б» борются за право на участие в основном розыгрыше Кубка Азии 2023 года. Победители займут место сборной Индии, которая в этом году финишировала на последнем месте по итогам Кубка Азии 2021. Действующими чемпионками является сборная Японии, серебряными призерами стала китайская сборная, а третье место заняли представительницы Австралии.