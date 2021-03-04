Женская профессия мужского рода
Свой трудовой путь Ольга Босенко начинала с должности учетчика, окончив Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова по специальности «Агрономия». После работала агроном-семеноводом, спустя некоторое время ей предложили стать главным агрономом в предприятии.
На вопрос: «Сталкиваетесь ли Вы с выражением «агроном – это мужская работа?», Ольга Босенко всегда отвечает:
«Это самый популярный и распространенный стереотип. Раньше, возможно, это так и было, потому что работы физической было на порядок больше. Сейчас достаточно девушек-агрономов, которые своим примером показывают, что не хуже любого мужчины в этом деле. Я обычно не реагирую никак на подобные мнения в сторону женщин-агрономов. Свою работу я знаю, суждения сторонних людей никак не повлияют на мои знания и профессиональные способности. Наше общество слишком акцентирует на гендер в плане работы, а ведь это выбор каждого. Я не призываю всех женщин становиться агрономами, но это дело мне полюбилось, и я его выбрала. Не могу сказать, что чувствую сильное ущемление. Нет, совершенно, больше – скептицизм».
Толковый молодой специалист добилась уважения у коллег не словами, а поступками. О любимой работе она может рассказывать часами и, как признается сама Ольга, смотреть на поля.
«В самом начале, конечно, было тяжело. Возможно из-за того, что это мужской коллектив. Было трудно, когда за руль села, так как работа того требовала, мне пришлось водить машину, я постоянно за рулем. Но сейчас уже всё хорошо, коллектив меня поддерживает. Несмотря на то, что я являюсь руководителем, если необходимо всегда спрошу совета у более опытных коллег, и мы сообща принимаем решения. Для такой работы, в первую очередь, необходимы профессиональные знания, нужно уметь работать с людьми, с коллективом», - делится главный агроном.
Стоит отметить, что, наряду с занимаемой ответственной должностью, Ольга Босенко является заботливой мамой. Ее дочери 21 год, она работает ветеринарным врачом в этом же ТОО.
К слову, на предприятии, основной вид деятельности которого производство пшеницы, также разведение КРС, из 147 сотрудников, 48 женщин.