Женская профессия мужского рода

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Городские жители не часто задумываются над тем, какой долгий путь проходят продукты, прежде чем появиться на прилавках магазинов. За этим стоит большой труд и, в частности, агрономов. Именно ими проводится максимальное обеспечение урожая на поле – защищают растения от болезней, насекомых, сорняков и других вредителей.Одной из таких представительниц редких профессий для прекрасного пола является жительница Жаксынского района Акмолинской области Ольга Босенко, трудящаяся главным агрономом в ТОО «Каражон» вот уже на протяжении семи лет, передает МИА «Казинформ».

Свой трудовой путь Ольга Босенко начинала с должности учетчика, окончив Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова по специальности «Агрономия». После работала агроном-семеноводом, спустя некоторое время ей предложили стать главным агрономом в предприятии.

На вопрос: «Сталкиваетесь ли Вы с выражением «агроном – это мужская работа?», Ольга Босенко всегда отвечает:

«Это самый популярный и распространенный стереотип. Раньше, возможно, это так и было, потому что работы физической было на порядок больше. Сейчас достаточно девушек-агрономов, которые своим примером показывают, что не хуже любого мужчины в этом деле. Я обычно не реагирую никак на подобные мнения в сторону женщин-агрономов. Свою работу я знаю, суждения сторонних людей никак не повлияют на мои знания и профессиональные способности. Наше общество слишком акцентирует на гендер в плане работы, а ведь это выбор каждого. Я не призываю всех женщин становиться агрономами, но это дело мне полюбилось, и я его выбрала. Не могу сказать, что чувствую сильное ущемление. Нет, совершенно, больше – скептицизм».

Толковый молодой специалист добилась уважения у коллег не словами, а поступками. О любимой работе она может рассказывать часами и, как признается сама Ольга, смотреть на поля.

«В самом начале, конечно, было тяжело. Возможно из-за того, что это мужской коллектив. Было трудно, когда за руль села, так как работа того требовала, мне пришлось водить машину, я постоянно за рулем. Но сейчас уже всё хорошо, коллектив меня поддерживает. Несмотря на то, что я являюсь руководителем, если необходимо всегда спрошу совета у более опытных коллег, и мы сообща принимаем решения. Для такой работы, в первую очередь, необходимы профессиональные знания, нужно уметь работать с людьми, с коллективом», - делится главный агроном.

Стоит отметить, что, наряду с занимаемой ответственной должностью, Ольга Босенко является заботливой мамой. Ее дочери 21 год, она работает ветеринарным врачом в этом же ТОО.

К слову, на предприятии, основной вид деятельности которого производство пшеницы, также разведение КРС, из 147 сотрудников, 48 женщин.