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    16:14, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Женщину приговорили к трем годам за рекламу наркотиков в Астане

    В столице 28-летняя жительница занималась рекламой наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

    QR
    Фото: pixabay

    Она расклеивала стикеры с QR-кодом в местах общего пользования: на уличных столбах, дорожных знаках, наружных кондиционирующих системах, дверях подъездов, шлагбаумов и других заметных местах.

    В фотосалоне виновная заранее распечатала 116 стикеров, каждый из которых содержал 4 QR-кода, ведущих на онлайн-платформу с незаконной продукцией. Её незаконные действия были выявлены сотрудниками полиции с использованием камер видеонаблюдения.

    — Государственным обвинителем суду были представлены достаточные доказательства её вины. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

    Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества, — отметили в прокуратуре.

    Как сообщалось, трех женщин осудили за распространение наркотиков в Кокшетау.

     

    Теги:
    Наркотики Закон и право Регионы Казахстана Регионы Борьба с наркотиками Суды Астана Прокуратура
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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