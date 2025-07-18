Женщину приговорили к трем годам за рекламу наркотиков в Астане

Она расклеивала стикеры с QR-кодом в местах общего пользования: на уличных столбах, дорожных знаках, наружных кондиционирующих системах, дверях подъездов, шлагбаумов и других заметных местах.

В фотосалоне виновная заранее распечатала 116 стикеров, каждый из которых содержал 4 QR-кода, ведущих на онлайн-платформу с незаконной продукцией. Её незаконные действия были выявлены сотрудниками полиции с использованием камер видеонаблюдения.

— Государственным обвинителем суду были представлены достаточные доказательства её вины. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу. Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества, — отметили в прокуратуре.

Как сообщалось, трех женщин осудили за распространение наркотиков в Кокшетау.