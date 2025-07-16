Трех женщин осудили за распространение наркотиков в Кокшетау

В Акмолинской области сразу три женщины привлечены к уголовной ответственности за участие в сбыте наркотических средств. Все они выбрали преступный путь, решив подзаработать на роли наркокурьеров.

Суд приговорил их к реальному лишению свободы. Одна из осужденных — 28-летняя жительница Кокшетау. В феврале она нашла работу наркодилера через мобильное приложение. После инструктажа женщина отправилась в Астану, где забрала тайник с марихуаной. Вернувшись в Кокшетау, она расфасовала наркотик для последующего распространения через закладки. Однако ее преступная деятельность была оперативно пресечена. При личном обыске и обыске по месту жительства полицейские изъяли запрещенное вещество, а также оборудование для его фасовки и взвешивания.

Кокшетауский городской суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Аналогичное преступление совершила 19-летняя жительница области. Она также была задержана на начальном этапе карьеры наркокурьера. В ходе следствия у нее была изъята крупная партия психотропных веществ. По решению суда девушка приговорена к 7 годам лишения свободы.

Третья фигурантка — 20-летняя жительница Астаны — занималась закладками сначала в столице, а затем продолжила деятельность в Кокшетау. При задержании у нее было обнаружено более 40 свертков с синтетическим наркотиком. Ее вина полностью подтверждена собранными вещественными доказательствами. По решению суда она приговорена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

В полиции напомнили, что участие в незаконном обороте наркотиков — тяжкое преступление, за которое предусмотрено строгое наказание.



