Женщину приговорили к семи годам лишения свободы за сбыт наркотиков в Таразе

43-летнюю женщину задержали после того, как она спрятала очередную партию наркотиков. При ней обнаружили более 123 граммов психотропного вещества, передает корреспондент агентства Kazinform.

История началась в Алматы, где оставшаяся без работы женщина увидела в Telegram объявление о заработке. На связь с ней вышли двое неизвестных и предложили стать курьером-закладчиком, но работать предстояло уже в Таразе.

Согласившись, она переехала и стала получать от кураторов координаты тайников. Оттуда она забирала наркотики, делила их на небольшие партии, упаковывала и прятала в разных частях города. Фотографии новых тайников вместе с геолокацией отправлялись организаторам схемы.

За каждую такую закладку ей обещали от 2 000 до 2 500 тенге.

В апреле 2026 года женщину задержали сотрудники полиции вскоре после размещения очередного свертка. Во время обыска у нее нашли расфасованное вещество a-PVP общей массой свыше 123 граммов, электронные весы, упаковочные материалы и другие предметы, использовавшиеся при подготовке закладок.

Уголовное дело рассмотрел суд № 2 Тараза. Вину подсудимой подтвердили результаты обысков и экспертиз, вещественные доказательства, а также ее собственные показания.

Прокурор просил назначить женщине восемь лет лишения свободы. Сама подсудимая полностью признала вину, раскаялась и просила о максимально мягком наказании.

Суд учел, что ранее она не была судима. Отягчающих обстоятельств по делу не установили. В итоге женщину признали виновной в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в целях сбыта в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Ей назначили семь лет лишения свободы.

Ранее оправданного по делу о закладках жителя Костаная отправили в колонию на 7 лет.