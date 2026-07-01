Оправданного по делу о закладках жителя Костаная отправили в колонию на 7 лет

Апелляционная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда отменила оправдательный приговор по делу о незаконном обороте психотропных веществ и назначила осужденному семь лет лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в суде, ранее суд № 2 Костаная признал мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства без цели сбыта и назначил ему 80 часов общественных работ.

При этом по обвинению в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта аналога психотропного вещества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, он был оправдан.

Не согласившись с таким решением, прокурор внес апелляционное ходатайство.

Судебная коллегия установила, что в мае 2025 года осужденный через мессенджер Telegram вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом и согласился выполнять функции курьера-закладчика.

По данным суда, мужчина получил координаты тайника, забрал из лесного массива в Костанае аналог психотропного вещества в особо крупном размере, после чего хранил его с целью дальнейшего сбыта и разместил закладки в различных частях города.

В тот же день вечером его задержали сотрудники полиции по подозрению в незаконном обороте психотропных веществ.

Изучив материалы дела, апелляционная инстанция пришла к выводу, что вина подсудимого подтверждается совокупностью доказательств, результатами следственных действий и другими материалами уголовного дела.

По итогам рассмотрения апелляции приговор суда первой инстанции отменен. Осужденный признан виновным по совокупности уголовных правонарушений, ему назначено окончательное наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

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