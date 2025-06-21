Женщину избили в Алматы: полиция изучает видео

Как сообщается, инцидент произошел рано утром 20 июня в районе Дружбы на улице Сыйластык. На кадрах видно, как окровавленная женщина конфликтует с мужчиной. По информации из соцсетей, напавшим является ее муж, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В департаменте полиции города отметили, что по видео, на котором запечатлен конфликт между несколькими гражданами, в том числе момент, где мужчина применяет физическую силу в отношении женщины, сотрудники управления полиции Ауэзовского района незамедлительно инициировали проверку.

При этом отмечается, что в полицию официальных заявлений, звонков или сообщений по данному факту не поступало.

— Проверка продолжается. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры в рамках законодательства Республики Казахстан, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.

Как сообщалось, в Караганде сотрудники полиции на два месяца арестовали мужчину, избившего двоих врачей детской больницы.