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    23:12, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Женщину избили в Алматы: полиция изучает видео

    В социальных сетях распространилось видео с избиением женщины мужчиной в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Женщину избили в Алматы: полиция изучает видео
    Кадр из видео

    Как сообщается, инцидент произошел рано утром 20 июня в районе Дружбы на улице Сыйластык. На кадрах видно, как окровавленная женщина конфликтует с мужчиной. По информации из соцсетей, напавшим является ее муж, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

    В департаменте полиции города отметили, что по видео, на котором запечатлен конфликт между несколькими гражданами, в том числе момент, где мужчина применяет физическую силу в отношении женщины, сотрудники управления полиции Ауэзовского района незамедлительно инициировали проверку.

    При этом отмечается, что в полицию официальных заявлений, звонков или сообщений по данному факту не поступало.

    — Проверка продолжается. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры в рамках законодательства Республики Казахстан, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.

    Как сообщалось, в Караганде сотрудники полиции на два месяца арестовали мужчину, избившего двоих врачей детской больницы. 

    Теги:
    Бытовое насилие Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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