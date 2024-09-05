Женщины Афганистана поют: новый вид протеста против запретов

Новые правила, введенные властями Исламского Эмирата Афганистан, запрещают женщинам не только открывать лицо, но и говорить в публичных местах. В ответ женщины Афганистана начали петь – в соцсетях запущен тренд, где афганские женщины и девушки поют – в знак протеста и несогласия, передает корреспондент агентства Kazinform.

В конце августа в Афганистане были приняты законы, которые, как считают власти страны, направлены «на поощрение добродетели и искоренение порока». Новые правила запрещают женщинам страны не только произносить что-либо вслух на публике, но и показывать лицо вне дома.

Афганские женщины начали реагировать на эти меры и начали записывать видео, на которых они поют, вопреки политике «Талибана» по сокрытию женщин от публичной сферы.

- Ни порядок, ни система, ни один мужчина не может заткнуть рот афганской женщине, — заявила 23-летняя женщина после публикации своего видео.

Women in Afghanistan are singing to protest the Taliban’s new “morality decree”. This decree is yet another brazen attack on human rights and must be immediately revoked. pic.twitter.com/ft6BeH7vdL — Amnesty International (@amnesty) August 29, 2024

В видеороликах афганские женщины поют в одиночку или небольшими группами, используя такие хэштеги, как «Мой голос не запрещен» и «Нет Талибану», одновременно поднимая свой голос против того, что представители ООН назвали «гендерным апартеидом».

К акции присоединились афганские женщины, живущие за пределами Афганистана.

Принятие закона вызвало много критики. Во вторник Верховный комиссар ООН по правам человека призвал отменить новые ограничения в отношении женщин, назвав их «совершенно неприемлемыми».

- После десятилетий войны и в разгар ужасного гуманитарного кризиса афганский народ заслуживает гораздо большего, чем угрозы или тюрьма, если он случайно опоздает на молитву, посмотрит на представителя противоположного пола, который не является членом семьи, или будет иметь фотографию близкого человека, - заявила глава Миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отунбаева.

Закон о нравственности

Документ из 35 статей, который включает в себя набор суровых законов, рассматривает женские голоса как «потенциальные инструменты порока» и гласит, что «женщины не должны ни петь, ни читать вслух публично, а также позволять своим голосам выходить за пределы стен своих домов».

Закон был утвержден верховным лидером «Талибана» Хайбатуллой Ахундзадой. Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока подчеркнуло, что никто в стране не освобождается от действия этих законов.

Министерство уже применяло подобные требования морали, основанные на законах шариата, и утверждает, что задержало тысячи людей за их несоблюдение. По словам талибов, эти правила соответствуют их толкованию законов шариата и должны применяться. Они основываются на указе верховного лидера талибов 2022 года и теперь официально опубликованы в качестве закона.

Мужчины

Новые законы о морали также налагают некоторые ограничения на мужчин. Теперь те обязаны прикрывать свое тело от пупка до колен, когда находятся вне дома, поскольку эти части тела подпадают под понятие «аурат» - то есть то, что принято прикрывать.

Мужчинам запрещено укладывать волосы в прически, не соответствующие шариату. Талибы запретили парикмахерам в нескольких провинциях брить или стричь бороды, утверждая, что это постановление соответствует шариату. Согласно новым правилам, борода должна быть длиной в кулак. Закон о нравственности также запрещает мужчинам носить галстук.

Мужчинам запрещено смотреть на тело и лицо женщины, и женщинам также запрещено смотреть на мужчин.