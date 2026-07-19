Женщине ампутировали обе ноги после происшествия с паромом на Алаколе

В социальных сетях распространилось видео, на котором утверждается, что на побережье озера Алаколь в селе Коктума паром во время движения задним ходом травмировал пожилую женщину. По информации очевидцев, пострадавшую доставили в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Факт происшествия подтвердили в департаменте полиции области Жетысу.

— Сотрудниками полиции расследуется уголовное дело по факту происшествия, имевшего место на побережье озера Алаколь в селе Коктума Алакольского района. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в полиции.

В управлении здравоохранения области Жетысу сообщили, что пострадавшая была экстренно госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

По информации ведомства, у женщины диагностировали тяжелую сочетанную политравму, полную ампутацию левой нижней конечности и частичную ампутацию правой. Она поступила в медицинское учреждение с массивной кровопотерей, травматическим шоком, продолжающимся наружным кровотечением, выраженной гемодинамической нестабильностью и критически низким артериальным давлением.

После проведения экстренного консилиума и комплекса противошоковых мероприятий врачи выполнили экстренную операцию по жизненным показаниям.

— Было выполнено экстренное оперативное вмешательство — ампутация обеих нижних конечностей на уровне нижней трети бедра с первичной хирургической обработкой ран, ревизией поврежденных тканей, окончательным гемостазом и формированием культей, — сообщили в управлении здравоохранения.

По словам медиков, послеоперационный период протекает тяжело. Пациентка находится под круглосуточным наблюдением врачей.

В полиции также призвали владельцев маломерных судов строго соблюдать требования безопасности при эксплуатации водного транспорта, особенно в местах массового отдыха граждан, а отдыхающих — быть предельно внимательными и соблюдать меры предосторожности на воде.

Ранее сообщалось, что на озере Алаколь в области Жетысу произошел наезд одного гидроцикла на другой. В результате происшествия погиб человек, еще один получил травмы различной степени тяжести.