Женщина впала в кому после укола в поликлинике в Алматы

О произошедшем рассказал супруг пострадавшей Толкын Ажибековой – Арсен Дуйсенбеков.

По его словам, причиной случившегося могла стать халатность медицинского персонала.

– Жена несколько дней кашляла и обратилась в поликлинику №28. Мы снимаем квартиру в микрорайоне Жас Канат, поэтому она прикреплена именно к этой поликлинике. Ей сначала сделали рентген, который показал двустороннее воспаление легких. После этого врачи направили ее на капельницу в дневной стационар. Что именно ей ввели, мы не знаем. Медсестры поставили инъекцию, не проверив, есть ли у нее аллергия на препарат, и не сделав никаких проб,– сообщил Арсен Дюсенбеков.

По словам мужчины, после укола его супруге стало плохо, и бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу.

– В поликлинике не смогли вовремя оказать необходимую медицинскую помощь. Нам сказали, что она пережила клиническую смерть. В результате с 3 июня она в коме, до сих пор не пришла в сознание. Сейчас моя супруга находится в больнице №4. Состояние тяжелое. Я навещал ее, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера, 8 июня, у нее был день рождения. Ей исполнилось 46 лет. У нас двое маленьких детей: старшему 4 года, младшему 2, – отметил Арсен Дуйсенбеков.

В городской поликлинике №28 в ответ на запрос Kazinform прокомментировали инцидент.

– Важно подчеркнуть: у пациентки возникла острая аллергическая реакция (анафилактический шок) на пробу препарата, а не на основное введение. Проба была выполнена в соответствии с клиническими протоколами, и именно на нее последовала реакция. Медицинский персонал оперативно оказал неотложную помощь на месте, до прибытия бригады скорой помощи, строго по установленным стандартам, – заявили в поликлинике.

Там пояснили, что пациентка предварительно подписала информационное согласие на проведение медицинских процедур.

– Она не указала наличие аллергии на лекарственные препараты. Это ограничило возможность заблаговременной оценки рисков со стороны медицинских работников. Поликлиника находится на связи с близкими родственниками пациентки, и информация о ее состоянии была передана в день инцидента. Учреждение открыто к диалогу и уже предоставило всю необходимую информацию как родственникам, так и уполномоченным государственным органам в рамках действующего законодательства, – добавили в учреждении.

В поликлинике отметили, что также активно взаимодействует с правоохранительными и контролирующими органами.

Муж пострадавшей Арсен Дуйсенбеков подал заявление в полицию. В департаменте полиции Алматы подтвердили, что начато расследование.

– Следственным отделом управления полиции Турксибского района начато расследование по факту. Материалы дела направлены в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Алматы. Если по их заключению будет установлена врачебная ошибка, будет возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РК, и будет проведено досудебное расследование, – пояснила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

Напомним, несколько врачей отстранили от работы из-за смерти пациента в районной больнице Улытау.



