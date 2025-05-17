Несколько врачей отстранили от работы из-за смерти пациента в районной больнице Улытау

Жители Жанааркинского района области Улытау бьют тревогу по поводу качества медицинских услуг в регионе. Смерть 40-летней женщины райцентра стало точкой кипения.

Как стало известно, Гульнур Жуанышбаева обратилась в районную больницу с подозрением на аппендицит. По словам родственников, спустя некоторое время женщина умерла от анафилактического шока. Родные Гульнур обвиняют врачей в халатности. Так как медики, по их словам, не брали аллергопробу и другие необходимые анализы. Также жители возмущены условиями в больнице: не работающий КТ, несоблюдение температурного режима ни в реанимации, ни при хранении лекарств.

- Они не определили, какую инфузию делать, какой наркоз давать и так далее. То есть они этого не делают, у них в официальных документах это есть. У нас есть все доказательства, они сами пишут, что этого картриджа нет. Они этого анализа не делают, и за счет этого получается, что они анестезию вводят на глаз. Это наше предположение, что они ввели (анестизию - прим.) на глаз и у неё случился анафилактический шок, - говорит двоюродный брат погибшей Максат Каскатаев.

В управлении здравоохранения области Улытау сообщили, что по данному случаю было проведено служебное расследование, по итогам которого был наказан ряд медиков.

- По данной ситуации была проведена проверка в рамках внутреннего контроля с участием специалистов Управления здравоохранения области Улытау во главе с руководителем управления. В ходе проверки выявлен ряд нарушений в работе Жанааркинской многопрофильной районной центральной больницы. Фактическая причина смерти пациентки Жуанышбаевой Г.Т. будет установлена после проведения судебно - медицинской экспертизы. До завершения экспертизы заместитель директора по лечебной работе, хирург, реаниматолог и медсестры, проводившие лечение пациентки, отстранены от работы. Ответственность директора районной больницы рассмотрена на дисциплинарном совете управления здравоохранения области. За отсутствие контроля и выявленные дефекты в работе сотрудников больницы он также отстранён от должности, - пояснили в управлении.

По словам жителей, это не единичный случай. Год назад в эту же больницу с таким же диагнозом поступил 18-летний сын Меруерт Тамабековой. Парня с аппендицитом также прооперировали, после чего он скончался. Убитая горем мать до сих пор не может получить результаты расследования. В Управлении здравоохранения области Улытау подтверждают данный факт.

- В 2024 году умер 18-летний пациент К. В настоящее время на основании заявления родственников пациента в ОП Жанаркинского района дело находится на досудебном расследовании, - говорят в ведомстве.

Совсем недавно житель райцентра Александр Гончар потерял супругу. По его словам, жена все время жаловалась на головные боли. Но вместо МРТ головы женщине сделали УЗИ желудка. В итоге она умерла от инсульта.

- Область Улытау вообще игнорирует, никаких ответов нет. Но я добиваюсь, чтобы нашли, кто виноват в смерти моей супруги, чтобы эти люди понесли какое-то наказание, - говорит Александр Гончар.

После этих летальных случаев было проведена проверка больницы, в результате которой выявлен ряд нарушений, в том числе и просроченные лекарства.

При этом, в управлении здравоохранения утверждают, что в прошлом году для районной больницы было закуплено медицинское оборудование на сумму 166 млн тенге. Также в ведомстве пообещали в ближайшие два месяца устранить все недочеты.

Ранее корреспондент агентства Kazinform писал о печальной статистике младенческой смертности в области Улытау, где за 4 месяца погибли 12 младенцев.