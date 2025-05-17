Несколько врачей отстранили от работы из-за смерти пациента в районной больнице Улытау
Из-за участившихся летальных случаев в Жанааркинской районной больнице области Улытау началось расследование. На время проверки от работы были отстранены несколько врачей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Жители Жанааркинского района области Улытау бьют тревогу по поводу качества медицинских услуг в регионе. Смерть 40-летней женщины райцентра стало точкой кипения.
Как стало известно, Гульнур Жуанышбаева обратилась в районную больницу с подозрением на аппендицит. По словам родственников, спустя некоторое время женщина умерла от анафилактического шока. Родные Гульнур обвиняют врачей в халатности. Так как медики, по их словам, не брали аллергопробу и другие необходимые анализы. Также жители возмущены условиями в больнице: не работающий КТ, несоблюдение температурного режима ни в реанимации, ни при хранении лекарств.
- Они не определили, какую инфузию делать, какой наркоз давать и так далее. То есть они этого не делают, у них в официальных документах это есть. У нас есть все доказательства, они сами пишут, что этого картриджа нет. Они этого анализа не делают, и за счет этого получается, что они анестезию вводят на глаз. Это наше предположение, что они ввели (анестизию - прим.) на глаз и у неё случился анафилактический шок, - говорит двоюродный брат погибшей Максат Каскатаев.
В управлении здравоохранения области Улытау сообщили, что по данному случаю было проведено служебное расследование, по итогам которого был наказан ряд медиков.
- По данной ситуации была проведена проверка в рамках внутреннего контроля с участием специалистов Управления здравоохранения области Улытау во главе с руководителем управления. В ходе проверки выявлен ряд нарушений в работе Жанааркинской многопрофильной районной центральной больницы. Фактическая причина смерти пациентки Жуанышбаевой Г.Т. будет установлена после проведения судебно - медицинской экспертизы. До завершения экспертизы заместитель директора по лечебной работе, хирург, реаниматолог и медсестры, проводившие лечение пациентки, отстранены от работы. Ответственность директора районной больницы рассмотрена на дисциплинарном совете управления здравоохранения области. За отсутствие контроля и выявленные дефекты в работе сотрудников больницы он также отстранён от должности, - пояснили в управлении.
По словам жителей, это не единичный случай. Год назад в эту же больницу с таким же диагнозом поступил 18-летний сын Меруерт Тамабековой. Парня с аппендицитом также прооперировали, после чего он скончался. Убитая горем мать до сих пор не может получить результаты расследования. В Управлении здравоохранения области Улытау подтверждают данный факт.
- В 2024 году умер 18-летний пациент К. В настоящее время на основании заявления родственников пациента в ОП Жанаркинского района дело находится на досудебном расследовании, - говорят в ведомстве.
Совсем недавно житель райцентра Александр Гончар потерял супругу. По его словам, жена все время жаловалась на головные боли. Но вместо МРТ головы женщине сделали УЗИ желудка. В итоге она умерла от инсульта.
- Область Улытау вообще игнорирует, никаких ответов нет. Но я добиваюсь, чтобы нашли, кто виноват в смерти моей супруги, чтобы эти люди понесли какое-то наказание, - говорит Александр Гончар.
После этих летальных случаев было проведена проверка больницы, в результате которой выявлен ряд нарушений, в том числе и просроченные лекарства.
При этом, в управлении здравоохранения утверждают, что в прошлом году для районной больницы было закуплено медицинское оборудование на сумму 166 млн тенге. Также в ведомстве пообещали в ближайшие два месяца устранить все недочеты.
Ранее корреспондент агентства Kazinform писал о печальной статистике младенческой смертности в области Улытау, где за 4 месяца погибли 12 младенцев.