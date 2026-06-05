Женщина выпала из окна многоэтажного дома в Алматы

В ночь с 4 июня на 5 июня в Наурызбайском районе города Алматы в одном из жилых комплексов произошел трагический инцидент, передает корреспондент агентства Kazinform.

По предварительным данным полиции, женщина, 1988 года рождения совершила суицид, выпрыгнув из окна пятого этажа. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть.

Сотрудники управления полиции Наурызбайского района возбудили уголовное дело по данному факту. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

— Установлено, что погибшая являлась жительницей данного жилого комплекса. По предварительной информации, в последнее время она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии, связанном с личными обстоятельствами, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Ранее в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы напомнили о мерах безопасности детей в летний период. С начала года уже зафиксировано 4 случая выпадения детей из окон.



