С начала года четверо детей выпали из окон в Алматы

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы напомнили о мерах безопасности детей в летний период, передает корреспондент агентства Kazinform.

С началом летних каникул в Алматы усилена профилактическая работа по обеспечению безопасности детей. Особое внимание уделяется предупреждению выпадений из окон, несчастных случаев на воде, пожаров и происшествий в горах.

По данным начальника управления ликвидации Алматы Дениса Ярцева, с начала года уже зафиксировано 4 случая выпадения детей из окон. Пострадали дети 6-8 лет, при этом погибших нет. Обычно такие случаи происходят в многоквартирных домах.

Фото: РСК Алматы

Большинство подобных происшествий происходит из-за отсутствия контроля со стороны взрослых. Родителям рекомендуют устанавливать специальные блокираторы и фиксаторы, а также не оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами.

— Родителям необходимо заранее принять меры безопасности: отодвинуть от окон мебель, чтобы ребенок не смог самостоятельно забраться на подоконник, а также установить специальные фиксаторы и блокираторы на окна. Особо хотим подчеркнуть — москитные сетки не защищают от падения. Дети часто опираются на них, воспринимая как надежную преграду, однако сетка не выдерживает веса ребенка, — подчеркнул Денис Ярцев на брифинге региональной службы коммуникаций.

Также летом сохраняется риск пожаров по причине детской шалости. Взрослых призывают объяснять детям правила пожарной безопасности и порядок действий при возникновении пожара. Ребенок должен знать, что при обнаружении пожара необходимо немедленно покинуть помещение, сообщить взрослым и вызвать экстренные службы по номерам 101 или 112.

Не менее актуальной остается проблема безопасности в горах. По данным ДЧС, в 2025 году спасатели оказали помощь 88 подросткам в горах Алматы и Алматинской области. С начала года спасены уже 17 несовершеннолетних. Основными причинами несчастных случаев остаются самостоятельные походы без сопровождения взрослых, недооценка погодных условий и сложности маршрутов, отсутствие необходимой экипировки, а также недостаточный контроль со стороны родителей.

Кроме того, летом возрастает риск происшествий на водоемах. Спасатели напоминают, что детям запрещено находиться у воды без взрослых, а купаться разрешено только в оборудованных местах.

Напомним, в Алматы определили официальные места для отдыха у воды и обозначили опасные участки в предстоящем купальном сезоне.