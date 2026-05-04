В Алматы назвали опасные для купания водоемы

В Алматы определили официальные места для отдыха у воды и обозначили опасные участки в предстоящем купальном сезоне, передает

Всего в Алматы и предгорных районах насчитывается 44 водоема — это реки, озера, каналы и пруды.

По данным руководителя водолазно-спасательного отделения РСС «Барыс» МЧС РК Андрей Быбченко, 9 из них представляют потенциальную опасность:

речка Большая Алматинка в микрорайоне Шанырак;

речка Большая Алматинка в микрорайоне Дархан;

пруд в микрорайоне Карасу;

речка Большая Алматинка в Бостандыкском районе;

Первомайские пруды в микроарайоне Кемел;

речка Малая Алматинка;

озеро Юннатское в Медеуском районе;

озеро Аэропортовское;

заводи реки Карасу (Шестуха).

— Это те участки, где ежегодно фиксируются несчастные случаи или есть повышенные риски для людей. В первую очередь это связано с особенностями рельефа, течением и отсутствием контроля, — сообщил Андрей Быбченко на брифинге Региональной службы коммуникаций.

Где разрешено купаться

При этом постановлением акимата официально разрешены только четыре места для купания:

— зона отдыха «Гулдер»;

— пляжная зона рощи Баума вдоль Большого алматинского канала имени Д. Кунаева.

Озеро Сайран пока не заполнено водой, а на БАК запланирован капитальный ремонт.

— На сегодняшний день фактически ни один из привычных водоемов не функционирует в полном объеме. На БАК ведутся подготовительные работы к реконструкции. Это означает, что нагрузка на другие водоемы может вырасти, и мы призываем жителей быть особенно осторожными, — подчеркнул спикер.

Спасатели подчеркивают, что даже при наличии разрешенных зон для купания необходимо строго соблюдать правила безопасности и не заходить в воду в не предназначенных для этого местах.

Безопасность на воде

С 28 апреля в Алматы начались рейдовые мероприятия с участием полиции, спасателей и волонтеров. Для незамедлительного реагирования на чрезвычайные ситуации в период купального сезона функционируют один спасательный пост на озере Аэропортовское и два механизированных дозора на озере Сайран.

Также с 2024 года на семи наиболее опасных участках установлены интеллектуальные камеры видеонаблюдения, позволяющие отслеживать ситуацию в режиме реального времени. На опасных участках уже размещены 98 запрещающих знаков и 50 предупреждающих надписей.

Отдельно спасатели обращают внимание на типичные ошибки отдыхающих, которые часто приводят к трагедиям. Люди игнорируют предупреждающие знаки, недооценивают силу течения горных рек, скользят на камнях и заходят в воду в необорудованных местах. Опасность также представляет отсутствие поблизости спасателей и резкая смена погоды в горах.

— Чаще всего трагедии происходят из-за незнания элементарных правил безопасности. Люди не учитывают особенности водоемов, заходят в горные реки, скользят на камнях, их уносит течением. Плюс погодные условия: в городе может быть солнце, а в горах — дождь или даже снег. И, конечно, если рядом нет спасателей, вовремя помочь бывает просто некому, — отметил Андрей Быбченко.

Спасатель советует, если человек стал свидетелем утопления, прежде всего сохранять спокойствие. Если нет возможности помочь самостоятельно, необходимо сразу вызвать экстренные службы, громко звать на помощь и привлечь внимание окружающих. При этом важно оставаться на месте и четко сообщить, что произошло.

Напомним, два ребенка утонули в реке в Туркестанской области с начала теплых дней.