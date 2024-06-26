Женщина упала с колеса обозрения в Алматы: прокуроры возбудили дело

Женщина, которая разбилась насмерть после падения с колеса обозрения в центральном парке отдыха Алматы, незадолго до трагического случая могла убить собственную дочь, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту гибели малолетней проводится расследование. Отмечается, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

По данным прокуратуры Алматинской области, по факту гибели малолетней девочки возбуждено уголовное дело по статье 99 части 3 УК РК (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника).

— В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в исследовании факта, — добавили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что женщина спрыгнула с колеса обозрения и разбилась насмерть в Центральном парке отдыха в Алматы. Видео с места происшествия распространялось в соцсетях. Полиция мегаполиса возбудила дело по факту самоубийства.