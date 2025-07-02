Женщина получила срок за смерть своего ребёнка в Актюбинской области

Судом установлено, в марте 2024 года осужденная, узнав о своей беременности, не стала обращаться для постановки на учет по беременности в медицинском учреждений. 27 ноября 2024 года, у себя в доме родила новорожденную девочку без участия медицинских работников, не произвела регистрацию, проявляя равнодушие, не выполняла родительские обязанности в виде несвоевременного питания, ухода и медицинского обследования, от чего младенец заболел острым респираторными заболеваниями в виде гнойной лакунарной ангиной, двухсторонней гнойно-серозной пневмонией, гнойного бронхита, корня легкого и бронхиального лимфаденита. Однако осужденная бездействовала и оставила новорожденного ребенка без помощи, в результате чего повлекло по неосторожности смерть малолетнего ребенка.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Отмечается, что приговором суда подсудимая Б. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 119 УК РК, и назначено ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.