Женщин проверят на боеспособность на равных с мужчинами в армии США

Проверку будет проводить Институт оборонной аналитики (IDA), сообщила во вторник представитель Пентагона Кингсли Уилсон.



Речь идет о том, чтобы среди военнослужащих поддерживались четкие «единые и гендерно нейтральные» стандарты, потому что «вес рюкзака или человека одинаков для мужчин и женщин», говорит Уилсон. Компромиссов не будет: Пентагон не станет занижать уровень подготовки лишь «для выполнения квот или следования идеологической повестке». По данным телеканала NPR, на проведение проверки дается шесть месяцев.



Уже в прошлом году Хегсет объявил о новых армейских нормах: кто не соответствует «физическим стандартам мужского уровня для боевых должностей», тому пора искать новую позицию в армии или новую профессию.

— Если стандарты определенных боевых специальностей таковы, что ни одна женщина не сможет для них квалифицироваться, значит, так и будет, — заявил министр.

При этом чисто мужской состав таких подразделений «не является целью, но может стать результатом».



Критики утверждают, уже сейчас в боевых частях США действуют одинаковые требования для обоих полов, однако Хегсет планирует настолько повысить стандарты, что из-за физических различий они могут стать недостижимыми для женщин. Так уже обстоит дело в элитных подразделениях, таких как легендарные Navy Seals: до сих пор ни одна женщина не прошла чрезвычайно жесткий отбор.



Как сообщается, женщины составляют около 18% военнослужащих США. Это довольно высокий показатель. Для сравнения — в немецкой армии женщин лишь 13%. Кроме Турции, женщины допускаются к службе во всех армиях стран НАТО.