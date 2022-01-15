+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Женщины-полицейские рассказали, как несли службу в дни массовых беспорядков в Алматы

15 Января 2022 20:43
Поделиться:
Женщины-полицейские рассказали, как несли службу в дни массовых беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Инспекторы дежурной части управления полиции Медеуского района Алматы, майоры полиции Карлыгаш Копбаева и Евгения Калнышева рассказали, как несли службу в дни массовых беспорядков и вооруженных атак, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру города.

Новости по теме
Общее число погибших в ходе беспорядков в стране озвучили в Генпрокуратуре РК
Умирзак Шукеев: Нужно использовать опыт Сайрамского района «Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы 22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы

«Когда сотрудникам женского пола было предложено идти домой, наши коллеги – Евгения Калнышева и Карлыгаш Копбаева на протяжении двух суток наравне с мужчинами держали оборону здания управления полиции, и, не дай Бог, в случае плохого развития события, вместе с нами готовы были противостоять вооруженным преступникам. Этот самоотверженный поступок однозначно заслуживает уважения и станет хорошим примером достойного служения Родине», – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

По словам Калнышевой, количество звонков в дежурную часть в эти дни возросло втрое.

«В тот день, когда случились трагические события, получила приказ - по тревоге прибыть в управление полиции для охраны общественного порядка. Поступило более 200 вызовов. Служба была очень сложной. В этот день очень много наших сотрудников пострадали, погибли. Здесь находились мои коллеги, мои друзья, которые своей жизнью рисковали, я не могла оставить их. Это просто мой долг. Да, и родные не поняли бы меня, если бы я в такой момент бросила своих коллег. К тому же, это было бы предательством для тех людей, которые надеялись на помощь сотрудников полиции», – отметила Евгения Калнышева.

Обеих полицейских дома ждали дети и близкие. Но как признались женщины, в тот момент они думали о безопасности граждан и о своем служебном долге, данном ими Присягой.

«Я как любой патриот Республики Казахстан, честно выполняю свой служебный долг. Мы обязаны в качестве наследия передать будущему поколению независимую, процветающую страну, где царит мир, добро и спокойствие», – сказала Карлыгаш Копбаева.

Ранее в департаменте полиции Алматы показали кадры избиения полицейских.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Общее число погибших в ходе беспорядков в стране озвучили в Генпрокуратуре РК
Умирзак Шукеев: Нужно использовать опыт Сайрамского района
«Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы
22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
Популярное
1 Военнослужащий из Актобе остался верен присяге - в соцсети обсуждают видео с митинга
2 Новое постановление подписал главный санврач СКО
3 Схроны оружия обнаружены на кладбище и стройке в Таразе
4 Бердибек Сапарбаев раскритиковал цены в социальных павильонах Тараза
5 Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
6 Сколько участников беспорядков задержали в Алматинской области
Читайте также
22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
Сколько составил ущерб бизнесу от беспорядков в Алматы
Военнослужащий из Актобе остался верен присяге - в соцсети обсуждают видео с митинга
Новое постановление подписал главный санврач СКО
Схроны оружия обнаружены на кладбище и стройке в Таразе
Бердибек Сапарбаев раскритиковал цены в социальных павильонах Тараза
Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
Сколько участников беспорядков задержали в Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив