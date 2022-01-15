Женщины-полицейские рассказали, как несли службу в дни массовых беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Инспекторы дежурной части управления полиции Медеуского района Алматы, майоры полиции Карлыгаш Копбаева и Евгения Калнышева рассказали, как несли службу в дни массовых беспорядков и вооруженных атак, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру города.

«Когда сотрудникам женского пола было предложено идти домой, наши коллеги – Евгения Калнышева и Карлыгаш Копбаева на протяжении двух суток наравне с мужчинами держали оборону здания управления полиции, и, не дай Бог, в случае плохого развития события, вместе с нами готовы были противостоять вооруженным преступникам. Этот самоотверженный поступок однозначно заслуживает уважения и станет хорошим примером достойного служения Родине», – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

По словам Калнышевой, количество звонков в дежурную часть в эти дни возросло втрое.

«В тот день, когда случились трагические события, получила приказ - по тревоге прибыть в управление полиции для охраны общественного порядка. Поступило более 200 вызовов. Служба была очень сложной. В этот день очень много наших сотрудников пострадали, погибли. Здесь находились мои коллеги, мои друзья, которые своей жизнью рисковали, я не могла оставить их. Это просто мой долг. Да, и родные не поняли бы меня, если бы я в такой момент бросила своих коллег. К тому же, это было бы предательством для тех людей, которые надеялись на помощь сотрудников полиции», – отметила Евгения Калнышева.

Обеих полицейских дома ждали дети и близкие. Но как признались женщины, в тот момент они думали о безопасности граждан и о своем служебном долге, данном ими Присягой.

«Я как любой патриот Республики Казахстан, честно выполняю свой служебный долг. Мы обязаны в качестве наследия передать будущему поколению независимую, процветающую страну, где царит мир, добро и спокойствие», – сказала Карлыгаш Копбаева.

Ранее в департаменте полиции Алматы показали кадры избиения полицейских.