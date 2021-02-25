Женщины на руководящих должностях способствуют развитию инноваций – Олег Смоляков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лидеры стран несколько последних десятилетий стремятся достичь баланса и равноправия между мужчинами и женщинами во всех отраслях жизни, будь то экономика или социальная сфера. В декабре 2016 года вышел указ Президента Республики Казахстан об утверждении Концепции семейной и гендерной политики, программа расписана до 2030 года. Вместе с тем, в сентябре 2015 года Казахстан присоединился к целям устойчивого развития ООН, в которых 12 из 17 целей являются гендерно-чувствительными.Цель Концепции можно коротко выразить в цифрах - доля женщин в исполнительных, представительных и судебных органах власти, государственном и корпоративном секторах должна составлять к 2023 году – 25%, к 2030 – 30%. Что в Казахстане для этого делается, и каким видят будущее женщин представители финансового сектора и исследователи, передает МИА «Казинформ».

Проблема в неоплачиваемой работе в домохозяйстве

Очевидно, что женщины пострадали от последствий пандемии больше, чем мужчины. Многие зададутся вопросом: в чем именно это проявляется? Ответ очевиден: виды деятельности, где преобладают женщины - оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, сделки с недвижимостью, сфера обслуживания, находятся в списке секторов экономики, наиболее пострадавших от кризиса. В связи с тем, что традиционно доход женщин ниже, чем у мужчин, значительно возросли риски обслуживания обязательств по кредитам, наблюдается дестабилизация финансового положения женщин. Во время карантина многие женщины, имеющие детей в школьном и дошкольном возрастах, лишены возможности совмещать работу и дом, ввиду закрытия школ и детских садов. Из-за этого женщины теряют доход.

«Главный фактор, способствующий большей уязвимости женщин - резкий рост неоплачиваемого труда в домохозяйстве и работы по уходу во время пандемии. При этом поддержка для обеспечения ухода на дому за детьми, престарелыми и заболевшими, должна осуществляться со стороны семьи, работодателей и государства», - считает директор Центра исследований гендерной экономики Майгуль Нугманова.

По словам Нугмановой, в ходе исследования по неоплачиваемому труду в домохозяйстве, проведенного Центром исследований гендерной экономики (GERC) в рамках проекта «ООН-женщины», был проведен опрос, который показал интересные факты.

«Женщины вынуждены отказываться от оплачиваемой работы в связи с необходимостью выполнять функции по уходу в условиях ограниченного предложения. Проблема совмещения оплачиваемой работы с неоплачиваемой работой в домохозяйстве и работой по уходу усугубляется во время кризиса», - говорит Майгуль Нугманова.

По результатам исследования был сделан вывод, что при увеличении в 1% расходов на дошкольное образование произойдет прирост численности занятых женщин на 6,8%, число дошкольных организаций на 5,3%, число мест в дошкольных организациях на 3,1%, численность детей в дошкольных организациях на 51%, численность педагогов на 2,7% и рост объема индивидуального подоходного налога на 2,3%. При увеличении в 1% расходов на назначенные государственные социальные пособия произойдет прирост на 8,6% численности женской рабочей силы.

«Хотя на данный момент еще нет надежных статистических данных об экономическом положении женщин в период пандемии, но ясно одно: в результате множества исследований о социально-экономическом положении женщин было выявлено, что в условиях кризиса уже существующие неравенства обостряются и проявляются по-новому. Пандемия по-разному влияет на мужчин и женщин, и наиболее уязвимыми в данной ситуации являются женщины, в силу существования гендерных ролей и гендерного неравенства, большей нагрузки по неоплачиваемой работе по уходу, что ограничивает их экономические возможности. А также в силу того, что женщины в большей мере зависят от социальных услуг и поддержки государства. И ответная реакция государства и общества тоже должна отвечать различным нуждам и потребностям как мужчин, так и женщин», - заключила исследователь проекта «ООН-женщины» по неоплачиваемому труду женщин.

Женщины в корпоративном мире

В Казахстане отмечается высокий уровень вовлеченности женщин в деловую деятельность. Так согласно индексу Всемирного банка «Women, Business, Law Index Scores» в 2019 году Казахстан набрал довольно высокий показатель - 75 баллов из возможных 100. Например, финансовый сектор страны традиционно лидирует в вопросах реализации международных стандартов корпоративного управления.

«Уровень представленности женщин в принятии решений в финансовом секторе на сегодняшний день довольно высок, особенно по сравнению с другими сферами. Так, в 10 банках из 26-ти председатели правлений – женщины, в страховом секторе – 9 руководителей из 28 игроков - женщины, еще трое женщин руководят страховыми брокерскими компаниями из 12 работающих на рынке. Это позитивный показатель, но, тем не менее, есть куда расти», - говорит первый заместитель председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков.

Он считает, что финансовым организациям стоит активнее привлекать женщин на руководящие позиции, ведь данный сектор традиционно является примером для остальных отраслей и задает тренды в корпоративном управлении, качестве услуг и диджитализации. Отмечено, что присутствие женщин на руководящих должностях способствует развитию инноваций в компаниях. Кроме того, гендерное разнообразие всей рабочей силы более позитивно влияет на успешность и вероятность внедрения нетехнологических инноваций по сравнению с технологическими. Замглавы финрегулятора приводит в качестве примера исследование McKinsey, которое показало, что, если бы женщины участвовали в экономике наравне с мужчинами, это добавило бы к годовому мировому ВВП к 2025 году 12–28 трлн долларов, или 11–26%. Это означало бы рост ВВП на 9% в Восточной Европе и Центральной Азии и на 11% роста ВВП на Ближнем Востоке и в Северной Африке к 2025 году.

«Делойт» регулярно выпускает глобальный отчет «Женщины в советах директоров», который показывает анализ изменений и рейтинг по 49 странам, и предоставляет информацию по законодательным и другим инициативам в этой области. В последнем отчете впервые были включены данные по Казахстану за авторством Сауле Медетовой, лидером по устойчивому развитию «Делойта». Анализ был подготовлен на основе информации по компаниям, включенным в листинг на Казахстанской фондовой бирже. Согласно документу, глобальный показатель доли женщин в советах директоров по 49 странам составляет 16,9% на основе данных за 2018. В Казахстане в советах директоров 7,4% составляют женщины, что значительно ниже среднего показателя.

Лидируют в рейтинге по доле женщин в советах директоров такие страны, как Норвегия (41%), Франция (37,2%) и Швеция (33,3%). Замыкают рейтинг Южная Корея (2,4%), Саудовская Аравия (0,7%) и Катар (0,6%). Казахстан по своему показателю находится между Чили (7,7%) и Мексикой (6,5%), что равнозначно 42-му месту. Россия (8,5%) занимает 39-е место, Китай (10,6%) на 34-м месте.

В исследовании отмечается, что Европейская комиссия работает над усилением гендерного равенства в советах директоров с 2010 года. По странам - лидерам рейтинга можно отметить, что Норвегия стала первой в мире в 2005 году, установив квоту для публичных компаний в 40% для обоих полов в совете директоров. Во Франции с 2017 года введена квота для публичных и определённых частных компаний в 40% для обоих полов. В Швеции нет квот, но определены цели для всех шведских публичных компаний - достичь по крайней мере 40% после 2020 года.

В Казахстане целевым показателем, согласно Концепции семейной и гендерной политики, является достижение доли женщин в исполнительных, представительных и судебных органах власти, государственном, квазигосударственном и корпоративном секторах на уровне принятия решений к 2020 году - 22%, к 2023 – 25%, к 2030 – 30%. Для достижения показателя в 22% по доле женщин в советах директоров в Казахстане необходим рост на 14,6%. Доля женщин в советах директоров в целом по 49 странам за два года выросла на 1,9%, предыдущий показатель доли по данным 2016 года – 15%. Самый большой рост - более 6% за два года произошёл только в нескольких странах, таких как Германия, Южная Африка, Финляндия и Малайзия, где были проделаны целенаправленные усилия. Если рост в Казахстане будет на уровне среднемирового - примерно 1% в год - то стране нужно 15 лет для достижения показателя в 22% и больше 20 лет для достижения 30%, а это 2036 и 2041 годы.

«Учитывая приверженность Казахстана достижению целей ООН в области устойчивого развития, необходимо на постоянной основе уделять серьезное внимание вопросам справедливого гендерного распределения, развитию программ лидерства для женщин, раскрытию информации о гендерном разнообразии для публичных компаний. Данные меры будут стимулировать большее включение женщин во все аспекты бизнеса, что, в свою очередь, окажет благоприятное воздействие на рост экономического благосостояния в республике», - считает директор Центра исследований гендерной экономики Нугманова.

Доступ к ресурсам

Однако во всем мире большинство предприятий, возглавляемых женщинами, не имеют доступа к финансам, которые им необходимы для открытия, ведения и развития своего бизнеса. Глобальный гендерный разрыв в кредитовании оценивается в 285 млрд долларов, и более 70% предприятий, возглавляемых женщинами, во всех регионах считаются необслуживаемыми или недостаточно обслуживаемыми в финансовом отношении, приводит статистику координатор программы Европейского банка реконструкции и развития «Женщины в бизнесе» Евгений Сон.

Бизнес, открываемый женщинами, представлен в небольших секторах с низкой добавленной стоимостью, таких как услуги, торговля и агробизнес. Это может быть результатом ограниченного доступа к финансам, но также может быть объяснено выбором работы, которая легче совмещается с семейными обязанностями, считают в ЕБРР. Этот выбор вызван несоразмерным бременем, которое ложится на женщин при выполнении домашних обязанностей. Характеристики бизнеса, возглавляемого женщинами, например, отсутствие кредитной истории, делают их менее привлекательными для банков, которые часто считают женский бизнес более рискованным.

«Расширение доступа женщин к финансам и поддержка предприятий, возглавляемых ими, является одним из трех оперативных приоритетов стратегии ЕБРР. В частности, банк взял на себя обязательство поддерживать доступ женщин к финансам и предпринимательству посредством своих инвестиций, консультационных продуктов и участия в политическом диалоге. Так, в рамках программы «Женщины в бизнесе» ЕБРР инвестирует в финансовые посредники, например, в местные банки и микрофинансовые организации, чтобы те кредитовали предприятия, возглавляемые женщинами», - рассказывает Евгений Сон.

ЕБРР также проводит индивидуальные рыночные оценки для выявления серьезных пробелов и сбоев, которые отрицательно сказываются на доступе женщин к финансам и развитию предпринимательства. Затем банк оказывает поддержку государственным и государственно-частным органам, таким как инвестиционный совет, Центральный банк. Те, в свою очередь, продвигают политику и нормативные акты, создающие благоприятный климат для женских предприятий.

В Казахстане, к слову, ЕБРР продвигал правовые реформы посредством диалога между государственным и частным секторами с целью устранения структурных барьеров для участия женщин в экономике. В результате власти Казахстана исключили в августе 2018 года 100 рабочих мест из 287 в списке запрещенных для женщин.

Особенно хотелось бы отметить роль казахстанских леди в ведении бизнеса. Так, 43% бизнеса возглавляют женщины, из 1,2 млн действующих МСБ - 536 тысяч под их руководством. А это 31% всех рабочих мест.

А еще:

женщины почти в два раза чаще, чем мужчины, открывают депозиты: 62% депозитов открывают женщины, 38% - мужчины. Однако мужчины, как правило, открывают депозиты на большие суммы, чем женщины, что говорит о более низких доходах женщин;

женщины несколько чаще, чем мужчины, берут кредиты: доля потребительских кредитов у женщин составляет 55%, у мужчин 45%, однако сумма потребительских кредитов мужчин выше, чем у женщин (мужчины 53%, женщины 47% от общей суммы);

количество просроченных кредитов (более 90 дней) у женщин меньше, чем у мужчин, как по сумме (женщины - 42% и мужчины - 58%), так и по количеству (женщины - 45% и мужчины - 55%);

женщины чаще пользуются продуктами, предлагаемыми по государственным кредитным программам: 57% против мужчин - 43%.