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    10:30, 14 Май 2021 | GMT +6

    Женщины избили девушку на остановке в Алматинской области: их ищет полиция

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 16-летнюю девушку избили на остановке две женщины в Алматинской области. Ее доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фотография пострадавшей распространяется в социальных сетях. Сообщается, что ее избили на остановке Сахарный в поселке Боралдай.

    «Две взрослые женщины избили несовершеннолетнюю девушку, свидетелей было много, так как была пробка. У девушки рассечение, сотрясение мозга и сильная паника», – говорится в посте .

    В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что данный инцидент произошел, 13 мая около 18:35 часов на остановочном комплексе по ул. Космонавтав в поселке Боралдай.

    «По предварительным данным, из-за конфликта две женщины избили несовершеннолетнюю девочку, после чего скрылись с места преступления на такси. 16-летняя пострадавшая доставлена в №1 детскую больницу г. Алматы. Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Илийского района, в настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемых и их дальнейшему задержанию», – отметили в полиции.


    Теги:
    Закон и право Алматинская область
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