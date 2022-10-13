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Женщину-юриста убили в Алматы
13 Октября 2022, 12:20

Женщину-юриста убили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилась информация об убийстве женщины-юриста в Алматы. В департаменте полиции города установили подозреваемого, принимаются меры к его задержанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным полиции, преступление произошло 8 октября около 23:00 в Алмалинском районе города.

«В ближайшую больницу с множественными ножевыми ранениями доставили гражданку А., 1980 года рождения, которая скончалась в медицинском учреждении в ночь на 12 октября. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 УК РК», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.

Создана специальная следственно-оперативная группа. Ход расследования находится на контроле руководства МВД РК и ДП Алматы.


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