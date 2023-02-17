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Женщину-юриста убили в Алматы: дело направили в суд

17 Февраля 2023, 16:19
Женщину-юриста убили в Алматы: дело направили в суд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматы направила в суд уголовное дело об убийстве женщины-юриста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8 октября 2022 года совершено убийство известного в обществе юриста Асановой А.К. Данный факт зарегистрирован в УП Алмалинского района по статье 99 части 1 УК. Подозреваемым с согласия прокуратуры признан ее бывший супруг гражданин Н., после чего с санкции суда он взят под стражу. 14 февраля прокуратурой Алмалинского района уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Убийство известного юриста произошло вечером 8 октября 2022 года в Алмалинском районе Алматы. Женщину доставили в ближайшую больницу с множественными ножевыми ранениями. Она скончалась в медицинском учреждении в ночь на 12 октября.

Позже в департаменте полиции города сообщили, что по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления разыскивается бывший супруг убитой - гражданин Н., 1974 года рождения.


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