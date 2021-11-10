Женщину спасли из горевшей квартиры в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Женщину обнаружили в бессознательном состоянии в прихожей павлодарские огнеборцы, приехав для пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 ноября 2021 в 22:22 на пульт «101» специализированной пожарной части № 2 поступило сообщение о пожаре в Экибастузе», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По данным ДЧС региона, в зале двухкомнатной квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажки, горели мебель и домашние вещи. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

«Старший инженер Бибек Айдын и старшие пожарные Калыбаев Дамир, Касенов Дидар в прихожей в бессознательном состоянии обнаружили и спасли женщину 1969 года рождения, которая в последующем была госпитализирована в центральную городскую больницу Экибастуза», - отметили спасатели.

В сопровождении пожарных по лестнице из дома эвакуировались два человека. До прибытия подразделения огнеборцев самостоятельно эвакуировались десять человек, в том числе двое детей. Пожар ликвидировали в 22:54. Причина и ущерб устанавливаются, отметили в ДЧС. В тушении пожара приняли участие 13 человек личного состава ДЧС и четыре единицы техники департамента, службы «102», «103», горсеть.

Фото ДЧС Павлодарской области.