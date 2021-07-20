Женщину сбили насмерть в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мотоциклист сбил женщину с ребенком в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео с места аварии появилось в сети.
«На новой площади по Сатпаева сбили женщину с ребёнком», - говорится в посте.
В пресс-службе департамента полиции Алматы уточнили, что ДТП произошло 19 июля около 22:00 в Бостандыкском районе города.
«Водитель Г. 1962 года рождения, управляя мотоциклом DUKE BLACK, следуя по ул. Сатпаева в западном направлении напротив здания №4, площадь Республики, допустил наезд на двух пешеходов Н. 1976 года рождения и несовершеннолетнего М. 2015 года рождения, которые пересекали проезжую часть ул. Сатпаева в северном направлении в неположенном месте. В результате ДТП гр. Н. была доставлена в отделение реанимации, где скончалась от полученных травм, несовершеннолетний М. был доставлен в отделение реанимации в одну из больниц города, водитель Г. также получил травмы и доставлен в больницу. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч.3 УК РК. Начато следствие», - проинформировал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.
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