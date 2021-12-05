Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Пожарные спасли женщину с ребенком из горящей квартиры одного из многоэтажных жилых домов Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«Сегодня в 07:41 пожарным поступило сообщение о том, что по улице Набережная им. Славского в 12-этажном жилом многоквартирном доме в одной из квартир горят деревянные конструкции лоджии. Прибыв оперативно на место пожара, сотрудники службы пожаротушения из квартиры на 12 этаже с помощью специальных кислородных масок спасли женщину с ребенком. Из дома эвакуировали 8 человек, которых разместили в теплом автомобиле Вахта», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина пожара устанавливается.

Огонь спасатели ликвидировали на площади 25 квадратных метров.

ДЧС ВКО напоминает:

Самое важное при возникновении пожара - не терять самообладания и следовать определенным правилам, которые необходимо знать каждому человеку:

- если вы почувствовали запах гари, увидели дым или огонь – немедленно вызывайте пожарных;

- предупредите соседей о возникновении пожара;

- при сильном задымлении намочите какую-либо ткань водой и дышите через нее – это поможет уменьшить риск отравления угарным газом и ожога дыхательных путей.

- при сильном задымлении нужно нагнуться или лечь на пол, чтобы на четвереньках или ползком пробраться к выходу из квартиры; двигаться нужно вдоль стены, чтобы не потерять направление.

- в случае, если огонь распространился таким образом, что выход из помещения перекрыт, постарайтесь выйти на балкон, плотно закройте за собой дверь и зовите помощь;

- при эвакуации не пользуйтесь лифтом во время пожара,

Чтобы не допустить пожар, необходимо соблюдать правила безопасности при эксплуатации электроприборов, а также быть осторожными и внимательными при обращении с огнем.

Напомним, в Восточном Казахстане с начала 2021 года зарегистрировано 160 пожаров, ущерб от которых составил 32 508 тенге.