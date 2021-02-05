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    09:49, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Женщину с младенцем в коляске сбили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Женщину с ребенком в коляске сбили на пешеходном переходе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации городской полиции, авария произошла минувшим днем.

    «Около 14:30 водитель Р., управляя автомашиной марки «Тойота Камри», следуя по улице М.Ганди в западном направлении и на пересечении с улицы Желтоксан, производя левый поворот, допустил наезд на пешехода и на коляску, в которой находился ребенок. Женщина пересекала проезжую часть в восточном направлении по обозначенному пешеходному переходу», - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

    В результате ДТП 31-летняя женщина-пешеход и ее малыш были доставлены в медицинские учреждения.



    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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