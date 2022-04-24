Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Женщину с двумя детьми сбили насмерть в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Апреля 2022, 15:55
Женщину с двумя детьми сбили насмерть в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Карабулак Алматинской области водитель легковушки насмерть сбил женщину с двумя детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места ДТП появилось в Сети. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 23 апреля около 22:05 в Ескельдинском районе.

«Установлено, что в селе Карабулак 19-летний водитель «Audi-80», следуя по улице Алдабергенова, совершил наезд на 36-летнюю женщину с двумя детьми. Все трое пешеходов скончались на месте происшествия», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

По информации ведомства, по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование по статье 345 части 4 УК РК - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Водитель задержан и водворен под стражу. Автомашина изъята и помещена на спецстоянку.


Алматинская область   ДТП   Происшествия   Видео  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане