Женщину осудили за продажу своих новорожденных детей в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области изобличили факт незаконной передачи малолетних детей и необоснованного оформления опекунства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что женщина незаконно, после выписки из родильного учреждения, вопреки установленной законом процедуры, самовольно передала ребенка.

«В ходе проверки выяснилось, что гражданка К. и до этого также незаконно, после выписки из родильного учреждения, передала ребенка другой гражданке, выписав при этом только доверенность на имя последней на сопровождение несовершеннолетнего ребенка в поездке по РК и за ее пределы. По результатам проведенной проверки в отношении подозреваемой было зарегистрировано уголовное производство по ст.135 УК РК, то есть торговля несовершеннолетними», - отметили в полиции.

В ходе следствия подозреваемая полностью признала свою вину и сожалеет о содеянном. Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних №2 Алматинской области от 10 июня 2021 года гражданка К. признана виновной, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, так как у нее есть еще два ребенка наказание отсрочено до достижения детей 14-летнего возраста.

Сообщается, что согласно требованиям приказа министра образования и науки РК, при выявлении детей, оставшихся без попечения родителей, орган, осуществляющий функции по опеке и попечительству района, ставит этих детей на первичный учет и регистрирует сведения о них в журнале первичного учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме, с последующим проведением определенной процедуры передачи ребенка на воспитание в семью.