АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Женщину обвинили в избиении ребенка на детской площадке в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 6 июля в ЖК «Наурыз» Бостандыкского района Алматы.

«Женщина 1980 года рождения на детской площадке избила 8-летнего ребенка. Била его по ребрам, по голове, в грудь, душила, пока ее не оттащили соседи. Затем бросалась на женщин, защитивших ребенка, забирала у них телефоны. Все признаки хулиганства налицо! Опасна для общества», - написала пользовательница Facebook Жанна Ахметова.

В департаменте полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован.

«Без внимания не останется. Сегодня будут приглашены все участники. Будут назначены все соответствующие экспертизы, по результатам которых будут приняты меры», - сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Думан Аухадиев.