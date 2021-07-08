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    19:09, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Женщину обвинили в избиении ребенка на детской площадке в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Женщину обвинили в избиении ребенка на детской площадке в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел 6 июля в ЖК «Наурыз» Бостандыкского района Алматы.

    «Женщина 1980 года рождения на детской площадке избила 8-летнего ребенка. Била его по ребрам, по голове, в грудь, душила, пока ее не оттащили соседи. Затем бросалась на женщин, защитивших ребенка, забирала у них телефоны. Все признаки хулиганства налицо! Опасна для общества», - написала пользовательница Facebook Жанна Ахметова.

    В департаменте полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован.

    «Без внимания не останется. Сегодня будут приглашены все участники. Будут назначены все соответствующие экспертизы, по результатам которых будут приняты меры», - сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Думан Аухадиев.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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