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Женщину обезглавили в Алматы: дело направили в суд

Автор:  
Еламан Турысбеков
31 Июля 2023, 16:04
Женщину обезглавили в Алматы: дело направили в суд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело в отношении подозреваемого, обезглавившего женщину в Алматы, направлено в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предварительное судебное заседание назначено на 2 августа в 16:00», - сообщили в пресс-службе городского суда.

12 апреля в полицию Алматы поступило сообщение об обнаружении на улице Шолохова трупа женщины без головы. Спустя некоторое время голова женщины была обнаружена в одной из торговых точек неподалеку.

24 апреля стало известно о задержании подозреваемого в убийстве женщины. С санкции суда гражданин И. 1962 года рождения был арестован. Установлено, что он был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершил в ходе ссоры.


Алматы   МВД РК   Криминал   полиция  
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