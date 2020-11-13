Женщину на самокате сбили насмерть в Алматы: водитель грузовика задержан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель грузовика насмерть сбил женщину на самокате и скрылся с места происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Смертельное ДТП произошло 12 ноября в 20:35 часов на пересечении улиц Каблукова и Байкадамова.

«Водитель грузового транспорта, следуя по ул. Каблукова в северном направлении, на пересечении с ул. Байкадамова, производя поворот направо, допустил наезд на женщину 1974 года рождения, следовавшую на электросамокате по велосипедной дорожке в северном направлении. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. После чего водитель скрылся с места происшествия. Однако позже он был задержан», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345 ч.3 УК Республики Казахстан. Назначены соответствующие экспертизы.