-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Женщину на самокате сбили насмерть в Алматы: водитель грузовика задержан
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель грузовика насмерть сбил женщину на самокате и скрылся с места происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Смертельное ДТП произошло 12 ноября в 20:35 часов на пересечении улиц Каблукова и Байкадамова.
«Водитель грузового транспорта, следуя по ул. Каблукова в северном направлении, на пересечении с ул. Байкадамова, производя поворот направо, допустил наезд на женщину 1974 года рождения, следовавшую на электросамокате по велосипедной дорожке в северном направлении. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. После чего водитель скрылся с места происшествия. Однако позже он был задержан», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345 ч.3 УК Республики Казахстан. Назначены соответствующие экспертизы.
- Call-центр по вопросам выборов запустили в Алматы
- Более 22 тысяч детей родились из «пробирки» в Казахстане
- Современные подходы к лечению бесплодия обсуждают в Алматы
- Избегать мест массового скопления призывают алматинцев
- Камеры «Эко-Сергек» установят в нацпарках близ Алматы
- Как в алматинских школах отметят декабрьские праздники
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана