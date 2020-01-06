Женщину избили в Алматы: полиция проводит расследование по двум статьям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы проводит расследование по факту избиения и попытки изнасилования женщины, пришедшей за зарплатой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент полиции города Алматы сообщает, что 29 декабря 2019 года в управление полиции Турксибского района обратилась гражданка Ж. по факту избиения и попытки изнасилования. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 24 УК РК (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и статье 120 УК РК (Изнасилование)», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

С целью раскрытия данного преступления, а также проведения комплекса оперативных и следственных действий, была незамедлительно создана следственно-оперативная группа.

Все участники инцидента были установлены, с ними проводятся следственные действия.

«С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных гражданкой Ж., назначена судебно-медицинская экспертиза. Вместе с тем следует отметить, что потерпевшая в день своего обращения в полицию написала встречное заявление, отказавшись от претензий к гражданину С.», - добавили в полиции.

В ДП дополнили, что расследование по данному факту продолжается.

Ранее сообщалось, что маму троих детей, которая зарабатывала на ремонте помещений, избили в офисе, когда она пришла за зарплатой.