Женщину и ребенка спасли из горящей квартиры на 12-м этаже в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожар в 12-этажном жилом доме произошел сегодня утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.
В 7.41 пожарным поступило сообщение о том, что на улице Набережная имени Славского в одной из квартир 12-этажного жилого дома горят деревянные конструкции лоджии.
Из квартиры на 12-м этаже пожарные с помощью специальных кислородных масок спасли двух человек - женщину и ребенка. Из дома эвакуировали восьмерых человек, которых разместили в теплом вахтовом автомобиле.
Причина пожара устанавливается.
Огонь спасатели ликвидировали на площади 25 кв.м.
ДЧС ВКО напоминает:
- если вы почувствовали запах гари, увидели дым или огонь – немедленно вызывайте пожарных;
- предупредите соседей о возникновении пожара;
- при сильном задымлении намочите какую-либо ткань водой и дышите через нее – это поможет уменьшить риск отравления угарным газом и ожога дыхательных путей.
- при сильном задымлении нужно нагнуться или лечь на пол, чтобы на четвереньках или ползком пробраться к выходу из квартиры; двигаться нужно вдоль стены, чтобы не потерять направление.
- если огонь распространился таким образом, что выход из помещения перекрыт, постарайтесь выйти на балкон, плотно закройте за собой дверь и зовите помощь;
- при эвакуации не пользуйтесь лифтом во время пожара.
Чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать правила безопасности при эксплуатации электроприборов, а также быть острожными и внимательными при обращении с огнем.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо немедленно сообщить об этом по телефону службы спасения 101.
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