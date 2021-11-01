Женщина заявила об изнасиловании 17 мужчинами ее дочери в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жительница Сарыагашского района Туркестанской области заявила в полицию о том, что ее дочь изнасиловали 17 мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О подробностях этого происшествия сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области.

«В социальных сетях распространяется информация об изнасиловании 17 мужчинами девушки. По этому поводу можем отметить, что 25 мая текущего года в полицию с заявлением обратилась жительница Сарыагашского района. Женщина сообщила о похищении своей 17-летней дочери. Данный факт был зарегистрирован в регистре по статье 125 УК РК «Кража человека», - прокомментировали в ДП.

Полицейские выяснили, что девушка 2004 года рождения поехала на работу и не вернулась домой.

«В связи с этим полицейские провели все необходимые оперативно-профилактические мероприятия. В итоге девушка была найдена в течение суток и была возвращена родителям. Через неделю, то есть 31 мая женщина обратилась с нотариально заверенным заявлением о прекращении уголовного дела по факту похищения. Однако по истечению некоторого времени 10 июня женщина опять обратилась в полицию. На этот раз она подала заявление об изнасиловании 17 мужчинами ее дочери. Заявление было зарегистрировано по статье 120 часть 3 УК РК, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Однако, экспертиза опровергла наличие факта изнасилования. Выяснилось, что заявительница сожгла одежду дочери. В этой связи эксперты не смогли провести соответствующую экспертизу. До сегодняшнего дня проводятся досудебные следственные мероприятия. Назначен комплекс экспертиз. По итогам результатов будет принято законное процессуальное решение», - заверили в Департамента полиции.