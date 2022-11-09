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    12:15, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Женщина выбросилась с восьмого этажа в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Женщина погибла, прыгнув с восьмого этажа жилого комплекса «Алма Сити» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что данный факт зарегистрирован управлением полиции Наурызбайского района в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

    «Назначена судебно-медицинская экспертиза. Мотив и другие обстоятельства происшествия устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Похожий случай также произошел летом в Алматы. Тогда девушка выбросилась с балкона, расположенного на 25-ом этаже одного из ЖК по улице Розыбакиева.


    Теги:
    Алматы Происшествия Происшествия, ЧС
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