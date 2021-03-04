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    15:14, 04 Март 2021 | GMT +6

    Женщина умерла в роддоме Алматы: ведется следствие

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В родильном доме №5 в Алматы умерла женщина. Об этом в ходе брифинга в РСК рассказала заместитель руководителя управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Факт материнской смертности есть. Это было 2 марта в родильном доме №5. Сейчас ведется следствие. После окончания судебно-медицинской экспертизы получим заключение», - сказала заместитель руководителя.

    Кроме того, она ответила на вопрос о коррупции в родильном доме.

    «По поводу коррупционных доводов, к нам такой информации не поступало. Но если следствием будет доказано, мы со своей стороны примем меры… Вы понимаете, что есть предотвратимые и непредотвратимые случаи. Поэтому все случаи нами разбираются. Если по факту данной материнской смертности выяснится, что это было по причине руководства данной больницы, организационные моменты там страдали, то управлением общественного здоровья будут приняты жесткие меры», - добавила Лаура Мырзагали.


    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Другие государственные органы Акимат Главная Общество Алматы Происшествия
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