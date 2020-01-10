Женщина связала своего ребенка: в полиции озвучили подробности

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Подробности происшествия в Сарыагашском районе Туркестанской области, где женщина связала своего малолетнего ребенка, рассказали в пресс-службе ДП региона.

Напомним , в социальных сетях было опубликовано видео этого инцидента, снятое отцом малыша.

«8.01.2020 года в Сарыагашский РОП с заявлением обратился отец ребенка. Этот факт полицейские зарегистрировали по статье 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В ходе досудебного расследования установлено, что конфликт между бывшими супругами возник из-за алиментов, которые длительное время не выплачивал бывший гражданский муж женщины. Они находились в гражданском браке в период с 2014 по 2018 гг. В совместном браке имеют двух общих малолетних детей, дочь и сына. Женщина, ни на каких учетах не состоит», - пояснили в полиции.

Следователем была назначена судебно-медицинская экспертиза. На сегодняшний день по результатам экспертизы установлено, что никаких телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. Досудебное расследование продолжается.