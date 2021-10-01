АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проживая в Павлодаре, женщина сдавала несуществующие квартиры в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

32-летняя уроженка Павлодарской области ранее судима за мошенничество в сфере информационных технологий.

«Задержанная в корыстных целях размещала фейковые объявления о сдаче квартир, используя популярный сайт. Она выкладывала фото квартир, скопировав с чужих объявлений, при этом указывая более низкую цену аренды. Переговоры с клиентами велись по телефону и, убеждая их в чистоте своих намерений, она предлагала перечислить предоплату на баланс. Когда же потерпевшие перечисляли деньги, мошенница тут же удаляла объявление и отключала сотовый телефон», – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

В отношении подозреваемой начато досудебное расследование по ст.190 УК РК «Мошенничество». Уже установлено несколько пострадавших. Однако их количество может быть гораздо больше, уверены силовики. Гражданку проверят на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям, а пока ее водворили в ИВС.