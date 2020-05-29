Женщина с коронавирусом родила здорового ребенка в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - 23-летняя жительница Туркестанской области родила здорового ребенка в Кентау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«23-летняя жительница Туркестанской области, инфицированная коронавирусом, 27 мая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу города Кентау. В связи с опасностью кровотечения врачи приняли решение провести экстренную операцию.

В итоге на свет появилась девочка весом 3 кг и ростом 51 см. У новорождённого ребенка были взяты анализы, которые показали отрицательный результат. Сейчас состояние роженицы и малыша удовлетворительное. Пациентка переведена в инфекционный стационар, ребёнок останется под наблюдением врачей», - говорится в сообщении.

По словам врача-реаниматолога Ержана Жумашева, во время операции у пациентов с коронавирусной инфекцией, защитная одежда вызывает незначительный дискомфорт. Теперь самое главное – это выздоровление роженицы.

Отмечается, врачи Кентауской городской больницы уже во второй раз принимают роды у пациента с коронавирусом. В целом, на сегодняшний день в Туркестанской области количество заболевших COVID-19 составляет 358 человек. Благодаря профессионализму врачей области 199 пациентов выздоровели и вернулись домой.