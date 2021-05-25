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    14:21, 25 Май 2021 | GMT +6

    Женщина с 95% поражением легких родила здорового ребенка в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области беременная женщина с 95% поражением легких выздоровела от коронавирусной инфекции и родила здорового ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе управления здравоохранения области сообщили, что пациентка из Алакольского района в тяжелом состоянии была доставлена в инфекционное отделение областной больницы города Талдыкорган для беременных женщин, открытого 9 апреля 2021 на базе Перинатального областного центра.

    Женщине диагностировали крайне тяжелую форму полисегментарной пневмонии с 95% поражением легких. Пациентка сразу получила все необходимое лечение: сделали экстренное кесарево сечение и положили в реанимацию. Отметим, что ребенок родился доношенным и в течение месяца, пока мама находилась в инфекционном отделении, он находился под наблюдением врачей перинатального центра.

    По словам руководителя областного управления здравоохранения Умирзака Ниязбекова в областном Перинатальном центре созданы все необходимые условия для беременных женщин с КВИ и полисегментарной пневмонией, где работает высокопрофессиональный коллектив врачей. Состояние пациентки находилось на личном постоянном контроле заместителя руководителя областного управления здравоохранения по охране материнства и детства Лейли Серикбаевой.

    С 27 апреля до 24 мая пациентка провела в больнице. Все дни и ночи врачи не переставали бороться за ее здоровье. Усилия медиков не пропали даром, и женщина выздоровела. 24 мая она выписана домой. Счастливая мама только через месяц увидела своего малыша и не могла скрыть слез при виде своего сына.

    «Огромное спасибо всем врачам, которые боролись за мою жизнь. Они все очень хорошие специалисты. Внимательные. Главный врач областной больницы Анарбек Монгол приходил и делал обход даже ночью. Особо благодарю главного врача Перинатального центра Каната Жумашева, замечательных докторов, таких как Азиз Садыков, главного реаниматолога области, врачей-анестизиологов Берикжана Уалиева, Гульжан Боталбаеву, Асета Енсина. Их внимание, забота и лечение сотворили чудо. Благодаря им счастливая уезжаю домой с ребенком на руках», - поблагодарила пациентка.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Общество Алматинская область
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