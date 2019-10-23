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Женщина разгромила машину на дороге в Алматы

23 Октября 2019 15:46
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Женщина разгромила машину на дороге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы неизвестная напала на автомобиль и начала крушить его руками и ногами, а затем разбила лобовое стекло огнетушителем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Инцидент произошел 22 октября в Ауэзовском районе.В департаменте полиции города сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется в отделе полиции при УП Ауэзовского района по ст. 293 ч.1 УК РК (хулиганство).

«В рамках производства будут установлены более подробные обстоятельства произошедшего и дана ему правовая оценка. Кроме того, в ходе расследования будут назначены соответствующие экспертные исследования», - сообщили в полиции.
Отметим, неадекватное поведение женщины н а дороге в Алматы было запечатлено на видео очевидца, которое появилось ранее в социальных сетях. Судя по закадровому голосу, автором видеозаписи также является женщина. Можно предположить, что между ними произошел конфликт, но его причина пока неизвестна.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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