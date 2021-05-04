Женщина разбилась насмерть, выпрыгнув из окна 10 этажа в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы женщина выпрыгнула из окна одной из квартир многоэтажки и разбилась насмерть. Случай прокомментировали в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места появилось в сети.

«По улице Толе би, около озера Сайрана. Девушка выпрыгнула, работают криминалисты», - говорится в посте.

В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что женщина выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 10 этаже.

«Данный факт имел место 3 мая в одном из ЖК, расположенных в Алмалинском районе Алматы. Жизнь самоубийством покончила местная жительница, 1972 года рождения, которая, как было установлено, состояла на учете в Центре психического здоровья. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК (Доведение до самоубийства). Производство по делу осуществляет отдел полиции при УП Алмалинского района», - отметили в полиции.