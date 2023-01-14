Женщина погибла при взрыве газового баллона в Туркестанской области – МЧС РК

14 Января 2023, 22:08

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области в частном жилом доме взорвался газовый баллон, погиб один человек, также из завалов извлекли двоих детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

По информации пресс-службы, 14 января в 18:41 часов на пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Шардара Шардаринского района в частном жилом доме произошел взрыв предварительно газового баллона, с последующим частичным обрушением крыши и стен на площади 84 квадратных метра, без последующего горения.

До прибытия подразделений МЧС из-под завалов соседями были извлечены двое детей и доставлены в центральную районную больницу. Состояние детей уточняется. Врачи районной больницы оказывают детям медицинскую помощь.

«На месте обнаружено и извлечено из-под завалов тело женщины (личность устанавливается). Причина устанавливается. На месте работает личный состав департамента по ЧС Т уркестанской области, задействована спасательная техника», - говорится в публикации пресс-службы МЧС РК.