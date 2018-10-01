Женщина погибла при пожаре в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обгоревший труп женщины обнаружили при ликвидации пожара в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.

«20 октября в 00:19 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, находящемся в селе Касымбет Датка Сайрамского района Туркестанской области. На тушение пожара выезжали 18 сотрудников и 4 единицы техники противопожарной службы. Площадь пожара составила 120 кв.м. Пожар локализован в 01:18 и ликвидирован в 03:20. На месте пожара обнаружен обгоревший труп женщины 1971 года рождения», - сообщили в КЧС.

По информации ведомства, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.