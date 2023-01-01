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Женщина погибла при пожаре в новогоднюю ночь в Актобе

1 Января 2023, 12:08
Женщина погибла при пожаре в новогоднюю ночь в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в новогоднюю ночь произошел пожар, в котором погибла 58-летняя женщина и пострадала еще одна 82-летняя актюбинка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе департамента ЧС.

Информация о возгорании частного дома по улице Махамбета Утемисова в Актобе поступила ЧСникам в 1 час ночи 1 января. По прибытию специалисты выявили, что в спальне загорелись вещи на площади 10 квадратных метров. Однако во время возгорания от угарного газа пострадали два человека.

«На место происшествия выехали 4 единицы техники и 24 человека. По приезду было обнаружено возгорание вещей в спальне. Пожар был потушен в течение 2 часов. В результате возгорания пострадало два человека, проживавшие в этом доме. 58-летняя женщина отравилась угарным газом и скончалась по дороге в больницу. Пожилая актюбинка 82 лет выжила и была госпитализирована в отделение реанимации. Устанавливается причина возгорания», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Специалисты ДЧС напоминают о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности, особенно в зимнее время.


Фото: пресс-служба ДЧС

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