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Женщина погибла после наезда на «зебре» в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На пешеходном переходе были сбиты две женщины, одна из них скончалась в больнице, передаёт корреспондент «Казинформ».
В Павлодаре после наезда машины погибла пешеход
«Десятого ноября, в 19;20, на пересечении улиц Сатпаева-Маяковского 28-летняя водитель автомашины «BMW X5» совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу. В результате ДТП оба пешехода с различными травмами госпитализированы в больницу, где одна из пострадавших, не приходя в сознание, скончалась«, - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
По медосвидетельствованию водитель была трезвой. Машина водворена на штрафную стоянку.
»Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка«, - подчеркнули в ведомстве.
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