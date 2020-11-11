Женщина погибла после наезда на «зебре» в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На пешеходном переходе были сбиты две женщины, одна из них скончалась в больнице, передаёт корреспондент «Казинформ».

В Павлодаре после наезда машины погибла пешеход



«Десятого ноября, в 19;20, на пересечении улиц Сатпаева-Маяковского 28-летняя водитель автомашины «BMW X5» совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу. В результате ДТП оба пешехода с различными травмами госпитализированы в больницу, где одна из пострадавших, не приходя в сознание, скончалась«, - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

По медосвидетельствованию водитель была трезвой. Машина водворена на штрафную стоянку.

»Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка«, - подчеркнули в ведомстве.