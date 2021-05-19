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    10:32, 19 Май 2021 | GMT +6

    Женщина погибла под колесами автобуса в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель автобуса насмерть сбил пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места происшествия появилось в Instagram. Сообщается, что ДТП произошло на пересечении улиц Жангельдина и Пестковского.

    «Со слов очевидцев, автобус маршрута №208 двигался по улице Жангельдина в северном направлении. На пересечении с улицей Пестковского по пешеходному переходу начала переходить дорогу женщина. Водитель, увидев пешехода, пытался уйти от наезда, но избежать этого не удалось. Автобус на полном ходу сбил пешехода. В результате женщина 1975 года рождения от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи», - говорится в посте.

    В компании-перевозчике ТОО «БаТуТранс» уточнили, что наезд был 19 мая в 06:20 часов.

    «Водитель автобуса маршрута №208 двигаясь по ул. Жангельдина в северном направлении на пересечении ул. Пестовского допустил наезд на пешехода. Подробная информация уточняется. На месте работают сотрудники соответствующих органов», - ответили в компании.


    Фото: instagram.com/chp_kz
    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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