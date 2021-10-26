Женщина насмерть сбила 10-летнюю девочку в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

26 октября примерно в 10:00 часов 47-летняя водитель автомашины Toyota Prado, передвигаясь по улице Кердери, совершила наезд на 10-летнюю девочку, переходившую дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП несовершеннолетняя с различными травмами была доставлена в областную многопрофильную больницу города Уральска, где, не приходя в сознание, скончалась.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель трезв.

По факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что девочка одна возвращалась из магазина домой.

