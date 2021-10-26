Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Женщина насмерть сбила 10-летнюю девочку в Уральске

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Октября 2021, 14:12
Женщина насмерть сбила 10-летнюю девочку в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

26 октября примерно в 10:00 часов 47-летняя водитель автомашины Toyota Prado, передвигаясь по улице Кердери, совершила наезд на 10-летнюю девочку, переходившую дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП несовершеннолетняя с различными травмами была доставлена в областную многопрофильную больницу города Уральска, где, не приходя в сознание, скончалась.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель трезв.

По факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что девочка одна возвращалась из магазина домой.


Западно-Казахстанская область   ДТП   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане